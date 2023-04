Schianto in via Vo a Pegognaga: gravissimo un 82enne di San Benedetto Po

PEGOGNAGA Grave incidente oggi intorno alle 16.15 all’incrocio fra via Vo con strada Aldegatta, nel comune di Pegognaga. Stando alle prime informazioni L.A., un 82enne di San Benedetto Po, che era al volante di un Land Rover Cruiser, si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cremona dove è stato trasportato in eliambulanza. Serie ma meno gravi invece, le condizioni dell’altro automobilista coinvolto nell’incidente, S.G., un 24enne di San Giovanni del Dosso, ricoverato a Mantova. Secondo una prima ricostruzione l’82enne si sarebbe immesso da strada Aldegatta in via Vo senza accorgersi che dalla sua sinistra stava sopraggiungendo una Fiat condotta dal 24enne. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto oltre ai soccorritori anche i vigili del fuoco di Suzzara e i carabinieri di Gonzaga per i rilievi.

+++Notizia in aggiornamento+++