Calciomercato – Terragin si allena con la Governolese. Colpaccio della Voltese: Coppiardi

MANTOVA Se il sogno Cristian Altinier difficilmente si realizzerà per la Governolese, con l’attaccante ex Mantova che vorrebbe continuare nel professionismo, un altro profilo di altissimo livello è già entrato in contatto con i Pirati: si tratta dell’attaccante Valerio Terragin, che da ieri si allena agli ordini di mister Matteo Fattori. Per ora l’ex Castel d’Ario, che è svincolato visto che non ha trovato l’accordo con il Dro, si allenerà solamente con la compagine rossoblù. Ancora presto per parlare di un eventuale ingaggio, ma i pirati formuleranno la loro offerta già nelle prossime ore. I difensori Giovannini e Varana saranno ai blocchi di partenza alla preparazione del San Lazzaro il prossimo lunedì agli ordini di mister Stefano Negrini. La società valuterà se tesserarli in seguito. Ancora non c’è stata la decisione di Girelli. Blindato Omorogieva. Borgo Virgilio: riprende a giocare la punta Ruotolo. Arrivano i fratelli Francesco Scaglioni dai Santi e Pietro Scaglioni dal Porto. La società proverà a convincere Gianfranco Zanardi a tornare sui suoi passi e allenare la Juniores. Colpaccio della Voltese, che ha ingaggiato Federico Coppiardi, ex Mantova e proveniente dallo Sporting Club. Il 31enne attaccante alzerà il tasso tecnico della squadra del paese di cui è originario. Dallo Sporting c’è anche la conferma del prestito di Lorenzo Federici. Il Sermide ufficializza l’arrivo di Paolozzi dal Gonzaga. Sembra arenata la trattativa per Formigoni. L’ex Castiglione Alessandro Zambelli passa al Ciliverghe, dove ritroverà il ds Zucchi e sarà allenato da Vincenzo Cogliandro.