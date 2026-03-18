Spacciava cocaina e hashish: 16enne arrestato dai carabinieri di Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO I Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, nel pomeriggio del 16 Marzo, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 16enne italiano, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, dovendo dare esecuzione, a carico del minore, ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, dal Gip minorile per il reato di maltrattamenti verso i genitori, si recavano presso la sua abitazione ove eseguivano una perquisizione domiciliare. Nel corso delle operazioni i Carabinieri rinvenivano nella disponibilità del giovane circa 32 grammi di cocaina e 2,8 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, un coltello con tracce di hashish e 935,00 euro in denaro contante, in banconote di vario taglio. Per tali motivi, il minore veniva tratto in arresto mentre lo stupefacente, il coltello e i bilancini di precisione venivano sottoposti a sequestro, come pure il denaro contante, in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il PM di turno della Procura per i Minorenni di Brescia, informato immediatamente dell’arresto, disponeva che il minore, dopo l’espletamento delle formalità di rito, venisse condotto presso l’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.