Energia elettrica a scrocco dalla vicina: marito e moglie pakistani denunciati per furto

BORGO MANTOVANO I Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova una coppia di origine pakistana, marito e moglie rispettivamente di 46 e 37 anni perché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, di furto aggravato di energia elettrica. Una vicina aveva segnalato alla società di fornitura dell’energia elettrica della sua abitazione un anomalo consumo eccessivo richiedendo una verifica. Nella mattinata di ieri, 16 marzo, l’intervento di un tecnico specializzato della società, unitamente ai carabinieri di Borgo Mantovano, ha permesso di accertare che il contatore della coppia era stato manomesso ed “allacciato” abusivamente a quello della vicina, sottraendo illecitamente l’energia elettrica necessaria per l’alimentazione della loro abitazione. Immediatamente il personale tecnico della società di distribuzione provvedeva, quindi, al distacco dell’allaccio abusivo ed alla rimozione delle manomissioni, effettuando poi i necessari rilievi finalizzati alla quantificazione del danno. I Carabinieri, al termine degli accertamenti, identificati gli occupanti dell’appartamento abusivamente alimentato, li hanno deferiti alla Procura virgiliana per furto aggravato di energia elettrica.