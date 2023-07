Suzzara – Interinali Iveco: Ugl soddisfatta dell’accordo con l’azienda

Suzzara «Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto nell’incontro tra la dirigenza Iveco di Suzzara e le organizzazioni sindacali:: un passo deciso nella giusta direzione con la definizione del piano industriale, la stabilizzazione di tutti i 230 dipendenti con contratto in scadenza al 31 luglio che verranno selezionati e assunti con contratto a tempo indeterminato dalla Direzione Iveco di Suzzara e con l’auspicio di dare speranza per i restanti lavoratori con contratto a termine in una nuova proroga che, come sottoscritto in accordo, ne prevederà una procrastinazione da dodici a un massimo di 24 mesi consecutivi». Lo dichiara Sergio Matteo De Meo, segretario provinciale Ugl metalmeccanici Mantova dopo l’incontro a cui ha preso parte, e il per il quale ha garantito la massima attenzione. «Saremo vigili – prosegue De Meo – affinché si possa veramente mettere la parola fine a tanti mesi di incertezza occupazionale che ha visto coinvolto lo stabilimento Iveco. Dopo aver siglato il Ccsl ove la parte normativa prevede un aumento salariale del 8,4%, ora arriva anche un buon segnale occupazionale sul territorio mantovano con altre 230 assunzioni di cui, 95 nel 2022 e 220 nel 2021 per un totale di 545 assunzioni: di questi periodi, l’Ugl Metalmeccanici ritiene che l’Iveco vada in controtendenza. Nei prossimi mesi si analizzerà e discuterà in altri incontri se ci saranno possibilità di procedere con altre assunzioni, visto che in stabilimento per il 3° turno ci sono ancora 430 contratti in somministrazione». Traspare dunque concreto ottimismo che con la sottoscrizione dell’accorso si riesca finalmente a completare, già entro la fine del 2023, la stabilizzazione di tutta la restante forza lavoro. «Il nostro intento – conclude il segretario provinciale Ugl – resta il rilancio della produzione che è sempre stata il fiore all’occhiello per tutto il territorio, in una nuova strategia produttiva e occupazionale». (ma.vin)