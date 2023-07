Powerchair Hockey – Gli Warriors Sabbioneta si preparano per il torneo internazionale “GP Bulls”

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta non si fermano mai. Dopo un campionato giocato al massimo e nel quale solo una ‘strana’ (per non dire antisportiva) regola per determinare le migliori seconde ha fatto sfiorare ai guerrieri rossoblù i playoff scudetto, i Warriors Sabbioneta si stanno preparando per partecipare al prestigioso torneo di powerchair hockey di Eindhoven, in Olanda, in programma dal 23 al 28 agosto.

L’“International GP Bulls Powerchair Hockey Tournement”, che prende il nome dalla società olandese che lo organizza, è giunto alla sua sesta edizione. Il club rossoblù, insieme ad altre undici squadre provenienti da diversi campionati europei, sarà una delle protagoniste. I Macron hanno già preso parte a questo torneo, nell’estate del 2015, giusto un anno dopo la fondazione della squadra, chiudendo la loro esperienza con un brillante quarto posto. Otto anni dopo Fabio Merlino e i suoi ragazzi sono pronti a ripetere questa splendida esperienza sportiva. «Per noi si tratta di un appuntamento importante – dichiara coach Merlino – Siamo onorati di essere stati invitati e questo è di grande stimolo per tutti i ragazzi che vogliono dimostrare di essere una squadra di livello europeo. Eindhoven è una tappa importante della nostra storia». Questi gli atleti convocati per il trneo: Luca Mercuri, Riccardo Ottonelli, Youssef Ali, Giovanni Camponesco, Pietro Giliberti, Leonardo Catania, Riccardo Federigi, Tommaso Liccardo. La delegazione dei Macron Warriors presente in Olanda è completata dallo staff composto da: Merlino, De Felice, Capasso, Savio, Negri, Pierotti, Catania.

Il programma prevede l’arrivo a Eindhoven il 24 agosto. Nelle giornate del 25 e 26 si giocano i match della fase a gironi (2 gironi da 6 squadre con le prime due che accedono ai play-off), mentre i play-off e play-out sono in programma il 27 agosto.