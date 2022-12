Suzzara – Stretta del Comune sull’abbandono dei rifiuti: la sanzione sale a 500 euro

Suzzara Nel Consiglio Comunale suzzarese di mercoledì è stata approvata la modifica al regolamento comunale di polizia urbana, prevedendo l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’abbandono di rifiuti da 200 a 500 euro e vietando in particolare i comportamenti che determinano l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se racchiuso in sacchi o in altri recipienti, il deposito incontrollato, l’immissione in matrici ambientali e la gestione non differenziata dei rifiuti.

I comportamenti scorretti vengono scoperti e sanzionati anche grazie all’ausilio della tecnologia, in particolare delle fototrappole; inoltre è stato svolto un lavoro di sensibilizzazione verso la cittadinanza, portato avanti anche con apposite campagne di comunicazione comunali. Nel 2021 sono state elevate oltre 30 sanzioni per abbandoni di rifiuti nel territorio del Comune di Suzzara. Nel 2022 si sono intensificati i controlli per il contrasto al degrado urbano e sono state elevate sanzioni per aree incolte con presenza di rifiuti. Quest’attività puntuale è stata possibile grazie all’importante lavoro della task force ambientale della Polizia Locale, in sinergia con l’ufficio Ambiente e Pianificazione e Gestione del Territorio: «Il nostro impegno per contrastare queste pratiche illecite continua – spiega l’assessore al’ambiente Arianna Mari – L’aumento della sanzione per l’abbandono dei rifiuti vuole essere un nuovo forte deterrente per contrastare, placare e fermare questa attività incivile e antisociale, garantendo una linea ferma e dura dell’amministrazione comunale contro tale fenomeno».