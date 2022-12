Pallavolo Serie B – Mutti: “All’Asolarem manca qualche punto”

Asola La Kema Asolaremedello si appresta ad archiviare il 2022. Nell’ultima sfida sabato scorso ha perso per 3-1 al PalaFarina il derby con l’E’Più Viadana. Il neopromosso sestetto di Andrea Fasani e Luca Mutti comunque chiude in positivo l’anno, se pensiamo alla promozione in serie B e allo scudetto di serie C vinto superando i varesini di Mornago. Venti sono al momento i punti all’attivo della squadra. Alla ripresa delle ostilità sabato 7 gennaio al PalaSchiantarelli si terrà la gara con lo Spezzano (a quota 14). «Merito al Viadana, che ha giocato una buonissima partita e ritengo farà bene nel prosieguo del torneo – afferma il vice Luca Mutti – Da parte nostra il derby non è stato affrontato con la giusta mentalità. Prendiamo atto della sconfitta, ma guardiamo avanti». Mutti prova a fare un breve bilancio: «E’ stato un inizio di campionato positivo per noi. Ovviamente abbiamo qualche rammarico per delle partite in cui dovevamo fare meglio e raccogliere quindi qualche punto in più. In ogni caso il nostro percorso continua. Il primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, considerato che siamo neopromossi. Siamo consapevoli, a questo punto, che si tratta di un obiettivo raggiungibile». E per non lasciare nulla al caso o sprecare tempo, la squadra avrà pochi giorni per riposare e brindare… «Continueremo ad allenarci – ribadisce Mutti – anche durante la sosta». Giovedì prossimo al PalaSchiantarelli (ore 20.30) si terrà l’amichevole con il Dual Caselle. In campionato, alla settima giornata, la squadra veronese in casa superò l’Asola per 3-0.