Guidizzolo – Giù dal balcone mentre pulisce il condizionatore: morto 90enne

GUIDIZZOLO Pulisce il motore del condizionatore su di una scala sul balcone del proprio appartamento al secondo piano, quando improvvisamente perde l’equilibrio e precipita di sotto per circa dieci metri. È morto così il pensionato 90enne Guido Bignotti. Il drammatico incidente domestico si è verificato verso le 10.30 di ieri in largo Aldo Moro, dove si trova la palazzina al civico 6 dove Bignotti abitava.

Probabilmente il pensionato, visto l’avvicinarsi della bella stagione, aveva pensato di fare qualche lavoretto in casa e, intanto che c’era, anche di pulire il motore esterno del condizionatore, che si trova appunto sul balcone infisso alla parete della palazzina.

Per procedere con l’operazione quindi aveva aperto una scala sul balcone in modo da raggiungere l’alloggiamento della ventola, situato a un paio di metri d’altezza rispetto al piano del balcone stesso. Una volta salito sulla scala per procedere con le operazioni di pulizia, ad un tratto però è si è verificato l’irreparabile. Per cause non chiare – forse una semplicissima distrazione o un piede in fallo – il 90enne mentre si trovava sulla scala ha perso l’equilibrio e, dopo aver superato il parapetto del balcone, è precipitato giù dal secondo piano fino ad arrivare al suolo, dopo una caduta di circa 10 metri.

L’allarme è scattato in modo immediato, non foss’altro perché al pianterreno della palazzina si trovano un paio di negozi i cui titolari si sono visti il 90enne piombare improvvisamente al suolo dopo la caduta dal balcone.

Nel giro di pochi istanti sono arrivati sul posto i carabinieri di Guidizzolo insieme al 118. Il personale medico si è immediatamente dato da fare con le operazioni di rianimazione che sono proseguite per quasi un’ora. Tutto però si è rivelato inutile: troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 90enne.

Bignotti nell’appartamento viveva con una assistente che lo aiutava in casa e nelle mansioni quotidiane. Pensionato, era rimasto vedovo circa un mese fa. Il figlio Fabio abita a Bologna ormai da anni. Bignotti in paese era conosciuto anche per la propria passione per il canto: più di una volta aveva partecipato anche all’iniziativa “Guidizzolo incanta” e aveva collaborato con alcuni cori anche di caratura nazionale.

Il pm ha già dato il nulla osta. La salma è alle camere mortuarie delle onoranze funebri Pezzini di Goito e il funerale è stato fissato per domani alle 9.30 nella chiesa di Guidizzolo.