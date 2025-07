Targa per il brigadiere che va in pensione dopo 35 anni di servizio ad Asola

ASOLA Il sindaco Moreno Romanelli ha consegnato ieri una targa in segno di ringraziamento al brigadiere Franco Guido per l’impegno profuso nel territorio e per tutto il bene che un rappresentante dello Stato ha fatto per la comunità asolana. Dopo 41 anni di servizio, il brigadiere Guido ha ufficialmente lasciato l’uniforme lo scorso 26 aprile, salutando i colleghi e la cittadinanza nel ruolo di vice comandante della stazione carabinieri di Asola. Nel corso degli anni Guido ha scalato i gradi previsti dall’ordinamento dell’Arma, passando da carabiniere scelto ad appuntato, appuntato scelto e appuntato scelto qualifica speciale. Superato con successo il concorso da sovrintendente, ha frequentato la scuola sottufficiali dove ha conseguito il grado di vice brigadiere, per poi essere promosso brigadiere. Durante la sua lunga permanenza ad Asola, oltre alle ordinarie attività di presidio del territorio e dei servizi di prevenzione, ha parte anche ad incarichi esterni a Milano e Bergamo, restando però sempre ancorato alla sua Stazione di riferimento, quella di Asola, che ha visto crescere insieme alla sua figura. «Professionista esemplare, riservato e sempre disponibile – ha affermato Romanelli -, il brigadiere Franco Guido si è sempre distinto nel corso dei 35 anni di servizio ad Asola per l’approccio umano ed attento alle esigenze della cittadinanza. A lui vanno la stima e la gratitudine di chi ha potuto contare, in questi lunghi anni, su un carabiniere presente, capace, leale e sempre pronto a mettersi al servizio del bene comune».