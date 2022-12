Teatro Monicelli di Ostiglia, partiti ieri i lavori di risistemazione

OSTIGLIA – Sono partiti nella mattinata di ieri i lavori per il ripristino del tetto e sottotetto del Teatro Monicelli di Ostiglia danneggiati dalla grandine del 7 luglio scorso. Il cantiere è stato allestito con il montaggio della gru e nei prossimi giorni si procederà alla lavorazione sul tetto. I lavori proseguiranno per due mesi. La Rassegna Teatrale 2023, pur con uno slittamento di date, è confermata dalla prima metà di febbraio.

L’importo dell’intervento ammonta 190 mila euro, di cui 104 mila euro provenienti da avanzo di amministrazione 2021 e la restante parte coperta da assicurazione. L’incarico dei lavori è stato affidato alla ditta Besutti Scavi di San Giacomo delle Segnate.

I lavori si sono resi necessari a causa dei danni riportati dalla copertura in seguito alla succitata grandinata del 7 luglio scorso: danni che si erano poi ulteriormente aggravati quando Ostiglia, in agosto, fu colpita da un furibondo acquazzone che aveva causato pesantie infiltrazioni di acqua al controsoffitto obbligando l’amministrazione comunale a disporre la posa di teli protettivi in plastica per le sedute collocate sia in platea che in galleria. La grandinata di luglio aveva causato danni agli edifici pubblici quantificati in circa un milione di euro, senza contare i danni alle abitazioni private e alle auto.