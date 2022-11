Torna a Castellucchio lo sportello Tea Energia per i servizi di luce e gas

CASTELLUCCHIO – Un unico interlocutore per i diversi servizi energetici. Tea Energia, società del gruppo Tea, torna a Castellucchio e apre, in accordo con l’amministrazione comunale, un nuovo punto di contatto, in piazza Pasotti 30, in adiacenza al centro prelievi. Tea Energia, società del Gruppo Tea di Mantova, si occupa della vendita di servizi luce e gas e di alcuni servizi detti “a valore aggiunto”, quali sostituzione e manutenzione della caldaia e negli anni ha costruito una fitta rete di punti vendita e consulenti commerciali, sia sul territorio che fuori provincia (come in provincia di Verona e Brescia). La società con il proprio core business intende essere più vicina e attenta alle esigenze delle persone, fornendo risposte concrete, garantendo continuità e qualità nell’assistenza e mettendo a disposizione dei clienti le migliori condizioni economiche e di servizio. Lo sportello sarà aperto tutti i martedì dalle 8 alle 10 di mattina e su appuntamento contattando il consulente Tea Energia, certificato Utility Manager, al numero +39 339 3007249. Per informazioni sono a disposizione il sito web teaenergia.it, la pagina Facebook (@TeaEnergialucegas) e il numero verde 800 657665.