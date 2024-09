Torna la Mostra scambio del giocattolo a Canneto. E sarà sotto i portici

CANNETO – Torna l’annuale appuntamento con la Borsa Scambio del giocattolo organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune. A partire da questa edizione gli organizzatori vogliono dare un nuovo corso alla manifestazione e lo si intuisce già dal titolo: “Giocattoli sotto i portici”, proprio perché si svolgerà sotto i portici di piazza Gramsci, a partire dalle 9 dei domenica 29 settembre. Nata negli anni ’90 del ‘900, da una felice intuizione dei curatori del Museo, è a tutt’oggi la più vecchia rassegna che si svolge in Italia. Espositori e collezionisti, provenienti da varie regioni d’Italia, presenteranno al pubblico i loro pezzi più interessanti: dalle antiche bambole in biscuit alle più recenti in vinile, passando per quelle in cartapesta, polistirolo e polietilene; si potranno trovare anche trenini, giochi in legno, soldatini e macchinine, ma anche giochi in scatola sino ai più moderni action figure e qualsiasi gioco collezionabile del mondo per bambini. Una vera e propria festa di colori che susciterà nei visitatori, appassionati e non, ricordi legati alla loro infanzia. In una società che ha sempre più bisogno di ricostruire la memoria e aggrapparsi a sentimenti puri, ci sembra la migliore occasione per trascorrere qualche ora di spensierata gioventù.