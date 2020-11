Turnover nella maggioranza di Ostiglia: Silvano Giovanelli subentra a Giulia Continati

OSTIGLIA – Cambio per motivi strettamente lavorativi nella compagine di maggioranza a Ostiglia: il consigliere Giulia Continati, ha confermato in questi giorni le sue dimissioni dal consiglio per motivi di lavoro ed ha già raggiunto la sua nuova sede all’estero. Al suo posto entra nelle file della maggioranza il primo dei non eletti della lista “Ostiglia Vale”, ovvero Silvano Giovanelli, detto Five.

La sostituzione sarà ufficiale giovedi 26, nel corso del consiglio comunale che si terrà in videoconferenza e in diretta audio sulla pagina Facebook del Comune di Ostiglia: tra i punti che saranno messi in discussione dal sindaco Valerio Primavori, l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e della relazione del revisore dei conti; le variazioni al bilancio di previsione 2020-22 e l’aggiornamento ed approvazione programma triennale lavori pubblici.