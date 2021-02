Un supermarket di cocaina in 2 auto: arrestato un 37enne a Suzzara

SUZZARA Un vero e proprio supermarket della cocaina – un chilo e 200 grammi – nascosto in due auto e, in casa, i soldi che sono i probabili proventi della sua attività si spaccio: per un 37enne di origini albanesi residente a Suzzara sono così scattate le manette al termine di una attività di indagine condotta dai carabinieri. Un pusher insospettabile dato che il 37enne risultava totalmente incensurato.

L’operazione di indagine che ha portato alla scoperta dell’ingente quantitativo di stupefacenti in possesso dell’uomo, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Villafranca in provincia di Verona in collaborazione con i colleghi di Verona e di Mantova e ha portato a concentrare le attenzioni su un 37enne di nazionalità albanese residente a Suzzara su cui si erano concentrati non pochi sospetti.

Dalle indagini si è passati all’attività di controllo ed è così scattata una perquisizione che ha portato i militari a rinvenire un ingente quantitativo di cocaina, un chilo e 200 grammi per l’esattezza, nascosto all’interno di due auto di proprietà del 37enne; una successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire anche 34mila euro in contanti, frutto – con ogni probabilità – dell’attività di spaccio. Per il 37enne è scattato così l’arresto, poi convalidato, e la conferma della reclusione in carcere in attesa del processo; indagini in corso per capire il ruolo preciso del 37enne nell’attività di spaccio.