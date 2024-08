Via ai lavori di manutenzione al tetto delle elementari di Mottella

MOTTELLA (San Giorgio Bigarello) – Partiti ieri i lavori di manutenzione straordinaria della copertura a vela del fabbricato che ospita la scuola secondaria di primo grado “Don Milani” di Mottella. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministrazione comunale di San Giorgio Bigarello dopo che si erano verificate, specie nell’ala nord-est dell’edificio scolastico, infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura esistente, specie durante eventi atmosferici intensi e frequenti. Le recenti piogge avrebbero provocato ingresso di acqua piovana causando un probabile leggero scivolamento del telo protettivo. L’acqua, infilandosi sotto il telo, sarebbe colata in parte tra l’attacco del solaio di copertura e il muro perimetrale, e in parte anche dalle pignatte del solaio stesso. L’Amministrazione ha così attivato le procedure per garantire la sicurezza della scuola . Dopo aver effettuato i controlli del caso, il Comune ha stanziato 70.000 euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione della copertura. Questo intervento si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione per la conservazione e il miglioramento del patrimonio immobiliare scolastico del territorio. Il primo passo è consistito nell’installazione dei ponteggi, in modo che i lavori – che dureranno fino alla fine di agosto – possano cominciare e procedere durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. (m.v.)