Giocava alla slot senza Green pass: jackpot da 400 euro

MANTOVA Si è spostato dalla provincia di Verona, in cui risiede, e ha raggiunto il Mantovano per andare a giocare alle slot senza il Super Green pass. Forse credeva che nella provincia più profonda sarebbe stato più facile eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Così non è stato invece per un 40enne veronese che invece del jackpot ha portato a casa una multa da 400 euro. L’uomo era intento a giocare a una delle macchinette videopoker o slot machine del Bar 24 di Revere l’altro ieri sera quando sono entrati nel locale i carabinieri del posto che stavano effettuando un servizio di pattugliamento del territorio che comprende anche la verifica del rispetto delle disposizioni riguardanti il Green pass rafforzato o Super Green pass da parte degli esercenti e dei loro clienti. Il “turista” del videpoker è stato così sottoposto al controllo del Super Green pass, documento del quale è risultato del tutto sprovvisto, e per questo motivo è stato quindi sanzionato: 400 euro e game over per il veronese che ha così potuto verificare a proprie spese che i controlli sul Green pass rafforzato non riguardano solo i centri cittadini, ma anche la provincia, compresa quella profonda, nel senso di distanza dal capoluogo.