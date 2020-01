Investimento pedone a Poggio Rusco: ferita una 18enne

POGGIO RUSCO Incidente ieri pomeriggio a Poggio Rusco, lungo via Abetone Brennero: secondo una prima ricostruzione del fatto un’auto, che stava transitando in direzione di Mirandola, ha investito una 18enne che stava attraversando la sede stradale. Sono stati gli stessi occupanti dell’auto a fermarsi e a dare l’allarme avvertendo i soccorsi mentre altre auto si sono nel frattempo fermate.

Sulle prime le condizioni della giovane sembravano più gravi dato che un’ambulanza veniva fatta partire in codice rosso dal vicino ospedale di Pieve di Coriano ma dopo le prime cure lo stato della ragazza risultava meno grave di quanto era apparso nell’immediatezza dell’incidente. La 18enne è stata comunque portata al nosocomio pievese per una serie di controlli precauzionali che avrebbero comunque escluso lesioni più gravi.