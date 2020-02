Basket serie A2 m – La Pompea sfida San Severo alla GP Arena

MANTOVA Dopo tre partite più che incoraggianti, le due vittorie contro Imola e Roseto e la sconfitta contro Forlì ma positiva sul piano dell’atteggiamento, gli Stings fanno ritorno a casa per affrontare quest’oggi, ore 18, San Severo. Adesso ogni partita inizia a contare per davvero, e questo rende tutto molto più competitivo: «Il livello in questa seconda metà di stagione si è alzato – afferma coach Alex Finelli – Domenica abbiamo visto a Forlì una squadra sicuramente cresciuta rispetto all’andata, sia nell’organico che nella qualità di gioco. L’insegnamento che siamo portati via da quella partita è che la qualità difensiva di una squadra fa la differenza in questa parte della stagione, così come la fisicità e la capacità in attacco di attaccare delle difese che diventano sempre più organizzate e attente alle caratteristiche dei singoli». Oggi le insidie non mancano di certo: «San Severo è una squadra che si è molto rinnovata rispetto all’andata: hanno un nuovo allenatore, Lino Lardo, e nuovi atleti, Italiano e Ogide. L’arrivo di coach Lardo, come accade poi in queste situazione, ha portato un cambio di regole all’interno della squadra e una scossa emotiva. San Severo arriva da due vittorie consecutive e quello che farà la differenza per noi sarà avere un forte impatto difensivo perché loro possono contare su esterni molto pericolosi, dunque la nostra capacità di difendere con continuità ed energia sarà importante». Entrambe le squadre sono al completo.

Leonardo Piva