Appuntamento per la preparazione delle bici mascherate

MANTOVA Continuano i preparativi per la parata ecologica di Carnevale in bicicletta firmata Segni d’infanzia che caratterizza il tradizionale Nabuzardan – in programma a Palazzo Te per sabato 15 febbraio e sostenuto dal Comune di Mantova – come Carnevale unico, d’arte, eco-friendly, bike friendly e accessibile a tutti grazie alle biciclette “diversamente Sta…bili” di Anselmo Sanguanini, adatte a persone con disabilità motorie, che si possono prenotare per l’evento. Domani, domenica 2 febbraio, dalle 15:00 alle 18:00, terzo appuntamento presso la Ciclofficina ospitata negli spazi del Creative Lab di Lunetta (via Valle D’Aosta,20).

La parata in bici mascherate da animali fantastici è un evento epico ed è frutto di un processo di creazione partecipata che vede il coinvolgimento di tante famiglie, bambini, ragazzi, nonni, che si ritrovano con gli artisti della Ciclofficina a progettare e decorare un travestimento speciale per la propria biciletta utilizzando materiali di recupero, colori e pennelli. Una parata ecologica quindi non solo nella scelta del mezzo a due ruote, a impatto zero, ma anche in quella dei materiali e che, come modello di evento sostenibile è promosso anche da gruppo Tea che si appresta a presentare, il 22 febbraio, il primo Forum Sostenibilità a Mantova.

In Ciclofficina si passa dalla scelta del proprio animale fantastico, che avviene combinando teste e code di animali diversi, alla decorazione delle sagome da arricchire di dettagli seguendo la fantasia, fino al montaggio sulle bici che si trasformano così in speciali carri di Carnevale. In giro per la città sono stati già avvistati esemplari di uni-sirene, dra-voni, gira–mari: sono quelli dei volontari e dello staff di Segni d’infanzia, ma anche di famiglie che hanno partecipato gli scorsi anni e che hanno tirato fuori dall’armadio la collezione di animali fantastici da tornare a esibire nel mese del Carnevale. Aumenteranno a vista d’occhio grazie ai laboratori attivi e l’invito è di fotografarli e condividerli sui social con #carnevalesegni2020.

Dalla prossima settimana la Ciclofficina torna in Spazio Gradaro (via Gradaro, 40): 7 – 8 – 9 – 13 – 14 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00.

Si ricorda che chi partecipa alla parata in bici entra gratuitamente a Palazzo Te per il Nabuzardan.

Attività gratuita, si consigliata la prenotazione tramite WhatsApp-347.1378075 e tramite mail

segreteria@segnidinfanzia.org