Rugby Serie B – I Caimani non hanno paura dei Lyons

VIADANA Dopo aver osservato il proprio turno di riposo, i Caimani Viadana tornano in campo domenica a Livorno. Al Centro Sportivo Priami di Stagno di Collesalvetti i gialloneri affronteranno il Ludax Lyons Amaranto, allenati da Fabrizio Gaetaniello, e reduci dalla netta sconfitta incassata a San Benedetto del Tronto. I ragazzi di Madero e Tejerizo nell’ultima gara disputata avevano pareggiato 20-20 a Firenze con la Florentia dell’ex Viadana Ferraro. «Per quanto concerne la gara con la Florentia – fa presente coach Madero – potevamo vincere, ma al contempo anche incassare la battuta d’arresto per come si era messa la situazione. Sono stati i dettagli che alla fine hanno determinato il pareggio. Non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno. Ripensando al nostro cammino finora, nel Girone Due della serie B, reputo positivo il comportamento della squadra e i risultati ottenuti; dunque non posso che ritenermi soddisfatto. Al termine del girone di andata mancano ancora tre gare per quanto ci riguarda: oltre alla sfida coi Lyons Amaranto, dovremo affrontare Bologna e Modena. I Ludax? Si tratta di una compagine che prova a giocare e dispone comunque di un ottimo pacchetto di mischia».

I Caimani sono a quota 26 in classifica, mentre i livornesi sono terzultimi a 7. Sulla carta quindi i gialloneri partono strafavoriti e conquistare i 5 punti è l’obiettivo, per non staccarsi dal primo posto, ora nelle mani del Modena che viaggia a quota 33 ma con una gara in più.