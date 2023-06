Rugby serie A Elite – Viadana, che colpo. Ciofani torna a vestire la maglia giallonera

Viadana Un grande ritorno interesserà la rosa del Rugby Viadana 1970 per la stagione 2023/2024 nel nuovo campionato serie A Elite. Si tratta del forte trequarti Alessandro Ciofani, aquilano, classe 1999. Uno dei giocatori che più si è fatto apprezzare dai tifosi gialloneri, capace di infiammare le tribune dello Stadio Zaffanella con le sue mete e mandare in visibilio il pubblico. Arrivato da sconosciuto a Viadana nell’estate 2019 dal Rugby Brescia in Serie A, sotto la guida di coach Victor Jimenez ha saputo trovare fin da subito spazio tra i titolari, ma l’anno successivo è avvenuta la sua vera metamorfosi. Trovando fiducia nelle proprie capacità e giocando un rugby capace di valorizzare le grandi qualità, Alessandro nel campionato 2020-21 ha segnato ben 15 mete che gli sono valse il premio di MVP della stagione, con il 35% delle preferenze davanti a nomi del calibro di Tito Tebaldi, Samuela Vunisa e Schalk Hugo. Dopo l’ottima stagione disputata e la nomina come miglior giocatore del campionato, tante squadre ovviamente hanno fatto la corte ad Alessandro, ma alla fine la sua scelta è ricaduta sulla blasonata Femi-Cz Rovigo.

Due stagioni, due finali e uno scudetto tricolore dopo, Ciofani fa ritorno alla squadra che lo ha lanciato.

«Torno a Viadana perché conosco bene l’ambiente e perché il gioco proposto è molto adatto alle mie qualità – queste le prime parole di Alessandro – Sono molto contento di ritrovare una parte del vecchio gruppo. Spero di trovare la giusta continuità in campo e di poter contribuire a portare Viadana nella parte alta della classifica».

Entusiasta di questo colpo di mercato il gm Ulises Gamboa: «Quello di Alessandro è un ritorno molto gradito. E’ un giocatore che torna in questo club per recuperare la massima forma, rilanciarsi e soprattutto divertirsi, con tanta fame di riprendersi ciò che è suo. Torna in un ambiente che già conosce, positivo e professionale e in una società che già in passato è stato in grado di valorizzarlo».