Incidente in A22: fino a sei chilometri di coda tra Mantova Nord e Pegognaga

MANTOVA Un incidente che ha visto coinvolti più di due veicoli e nove persone ha causato fino a sei chilometri di coda oggi nel tratto mantovano dell’A22 lungo la corsia Sud all’altezza dell’area di servizio Po Est. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, auto medica e ambulanze del 118 più la Polizia Stradale di Verona Sud. Delle nove persone coinvolte nessuna avrebbe riportato gravi conseguenze e solo per un paio di esse è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Sono stati inoltre segnalati dei microincidenti senza conseguenze lungo i sei chilometri di incolonnamenti. La situazione è tornata lentamente alla normalità intorno alle 19.