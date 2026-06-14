14 Giugno 2026 - 18:50:10
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𝐌𝐀𝐍𝐓𝐎𝐕𝐀 𝐑𝐔𝐆𝐁𝐘, 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐍𝐂𝐈𝐎

Mantova Il Mantova Rugby ha salutato la stagione 2025/26 con una grande festa al Parco del Mincio, trasformato per un giorno nel cuore pulsante della comunità biancorossa. Tra rugby giocato, musica, area ristoro, sorrisi e tanta partecipazione, giocatori, staff, dirigenti, famiglie, tifosi e bambini hanno condiviso un pomeriggio che ha rappresentato al meglio i valori del club: sport, amicizia, appartenenza e comunità. La giornata è stata animata da partitelle tra i giocatori della prima squadra e i giovani del vivaio, momenti di gioco e divertimento che hanno reso il Parco del Mincio un luogo di incontro e condivisione. Un’occasione speciale per salutare la stagione appena conclusa e guardare con entusiasmo al futuro. A fare il bilancio dell’annata è stato il presidente Fabio Aldini, che ha espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto dalla squadra e dallo staff guidato da coach Enrico Corso. «Abbiamo affrontato un campionato di livello superiore rispetto al passato e ci siamo fatti valere anche nel Girone Promozione. La crescita della squadra è stata evidente e questo ci rende orgogliosi», ha spiegato. La stagione ha confermato anche l’importanza del lavoro svolto sul territorio. Tornei giovanili, minirugby, attività dedicate all’Under 12 e il Memorial Battista Berra hanno coinvolto centinaia di ragazzi e famiglie, rafforzando il legame tra il club e la città. «Vogliamo essere un punto di riferimento per Mantova e continuare a coinvolgere sempre più persone», ha sottolineato Aldini. Lo sguardo è già rivolto al 2026/27. L’obiettivo sarà consolidare i risultati ottenuti, valorizzare i giovani provenienti dallUnder 18 e continuare il percorso di crescita sportiva e societaria. «Far crescere i ragazzi e puntare a traguardi sempre più ambiziosi è la nostra missione», ha aggiunto il presidente. Infine, il ringraziamento alla grande famiglia biancorossa: tifosi, volontari, dirigenti e sostenitori che hanno accompagnato il Mantova Rugby durante tutta la stagione. Un’annata si chiude, ma il percorso continua, con la stessa passione, lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di crescere insieme.

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