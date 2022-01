Atletica indoor – Maffezzoni, esordio con personal best. Guarriello d’argento

MANTOVA Weekend di gare per gli atleti mantovani in vista degli imminenti appuntamenti tricolori indoor. A Bergamo, nella riunione di interesse nazionale indoor Assoluti, ottimo debutto per Samuele Maffezzoni nella cat. Promesse. Nella prima manche si prende la scena l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter padrona di casa e organizzatrice. Fabio Izzo toglie 9/100 al pb di prima mattina scendendo a 8.12: il già tricolore Cadetti precede nella propria serie Gabriele Adorni (Atl. Sandro Calvesi), autore di 8.28, e Alessandro Rota (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 8.31), ma nella seconda serie è l’altro giallorosso Samuele Maffezzoni, al debutto, a prendersi il pb a 8.27. Nella seconda manche Izzo quasi si ripete con 8.16: Rota e Adorni gli si avvicinano rispettivamente a 8.20 e 8.26. Per Samuele il quarto posto a 8.35. Nei 60 piani, 7.96 e 8.16 per Francesco Felline della Rigoletto. Dopo la doppietta della settimana scorsa a Parma sui 50 e 50 ostacoli, Giulia Guarriello in questo fine settimana ha gareggiato al prestigioso Meetingnazionale Indoor, giunto alla decima edizione. Sabato la portacolori dell’Atletica Guastalla Reggiolo ha dovuto accontentarsi dell’argento: il successo nei 60 ostacoli è andato alla 24enne triestina Nicla Mosetti (Bracco Atletica) che si è migliorata dopo quattro stagioni con 8.24 e ha staccato la mogliese (8.40). In batteria anche 8.37 di Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) per togliere cinque centesimi al suo primato. Ieri sui 60 un crono di 7.77, poi non ha corso le gare finali. A Parma, ai Regionali indoor Allievi, Juniores e Promesse, Luca Mondini si è classificato secondo tra gli Juniores, terzo in totale, con 6.49 e staccando prima dell’asse di battuta. Molti salti nulli attorno ai 6.90 a causa di una rincorsa da rivedere e mettere a punto. Nel prossimo weekend sarà impegnato a Padova. Tra le Promesse, ottimo 13.40 nel triplo per Filippo Gavioli (Rigoletto). A Casalmaggiore, per la Rigoletto, la junior Marta Lui è quinta con 9.77 nella prima prova dei 60 hs e con 9.76 nella seconda. Non ha corso i 60 piani. Tra gli Allievi, sempre sui 60 ostacoli, quinta piazza per Eugenio Blasevich con 9.45 nella prima prova e 9.46 nella seconda. Nella Classica della Madonnina, gara podistica a Modena, ottimo Marco Montorio (Rigoletto), sempre tra i migliori, che è giunto 7° e Veronica Saccani si è piazzata 14esima.