Salta lo stop in monopattino: 19enne investita da un’auto si rompe una gamba

MANTOVA Sarebbe sbucata in via San Geminiano da via Lombardia con il suo monopattino elettrico e tanto di cuffiette con volume a palla e non si sarebbe proprio accorta che stava arrivando una Bmw condotta da un uomo di Rodigo, che l’ha investita. Una 19enne che è rimasta coinvolta nell’incidente di ieri alle 12 nei pressi di Lunetta ha riportato la frattura di una gamba ed è finita al Poma per accertamenti. Più complicata la questione a livello di rilievi cui sono stati chiamati ieri in questo frangente gli agenti della Polizia locale di Mantova: la normativa per quel che riguarda i monopattini elettrici non è ancora del tutto definita sul fronte dell’infortunistica stradale e anche a livello assicurativo.