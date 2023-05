Calcio Promozione – Terragin: “Ora sì che c’è fiducia: il Suzzara si salverà”

SUZZARA Non si ferma più. Il Suzzara di mister Agide Artoni continua la sua rincorsa verso la miglior posizione per la sfida play out. L’ultima vittima dei bianconeri è stata la Sportiva Ome: «È stata una partita combattuta – afferma l’autore del secondo gol Valerio Terragin – . Loro avevano tutte le motivazioni per portarsi a casa i 3 punti perché sono in lotta per i play off, mentre noi dovevamo assolutamente vincere per stare davanti alle nostre inseguitrici. Direi che fino al 75’ è stata una sfida chiusa, poi il gol di Moretti ha dato fiducia a tutto l’ambiente. Io l’ho chiusa a 5’ dalla fine con un tap-in vincente di testa, sugli sviluppi di un corner, completamente solo. Alla fine è stato un match ad armi pari». Il cambio di rotta è dovuto anche alla ventata rivoluzionaria portata dal nuovo mister: «Sicuramente ha dato la sua impronta – conferma l’attaccante – . La squadra sta beneficiando della sua esperienza e gli ultimi risultati lo dimostrano. Un aspetto da non sottovalutare è la fiducia che l’allenatore ha dato a qualche giocatore che ne aveva bisogno. Ne ho beneficiato anch’io. A livello personale so che il mister si aspettava tanto da me. Penso e spero di aver ricambiato la sua fiducia». Scossa che è arrivata sopratutto dallo spogliatoio: «Abbiamo messo ordine sia a livello di campo che disciplinare. La squadra è sempre stata di un buon livello; la classifica trae in inganno… Con il Cellatica e la Ome, due squadre attrezzate, siamo riusciti a dare il nostro meglio. Questo deve caricarci ancora di più». Terragin accetta di parlare anche della Governolese, quasi condannata alla retrocessione dopo il nervosissimo derby di domenica scorsa col Marmirolo: «Non ho sentito i calciatori in questione – risponde – . Purtroppo, quando non si riesce a raggiungere un obiettivo, è normale perdere il lume della ragione e commettere errori. Ma penso che tutti avranno modo di parlarsi: il confronto è la miglior soluzione». Intanto domenica all’Allodi arriva il Lodrino: «Sarà un incontro aperto e sono sicuro che nessuna delle due formazioni regalerà niente all’altra». Un’ultima battuta sulla stagione bianconera: «È vero, è stata anomala. Non mi è mai capitata una situazione come questa. Penso che anche annate così ti insegnino qualcosa. Ora comunque stiamo bene e credo che alla fine centreremo il nostro obiettivo».