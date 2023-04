Auto – Solferino Rally Pecso: sugli scudi i navigatori Treccani, Boni e Bianchi

Solferino Un ruolo che passa spesso in secondo piano è quello del navigatore ossia il “passeggero” che legge la strada al pilota: se non c’è affiatamento e fiducia l’equipaggio non funziona. E proprio i navigatori della scuderia virgiliana Solferino Rally Pecso hanno fatto la differenza in gara lo scorso weekend. Al Rally di Alba Fabio Treccani ha vinto la classe A6 leggendo le note a Fabrizio Caveglia su Peugeot 106 A6; stesso risultato per Massimo Boni navigando Marco Lunelli sulla MiniCooper Racing Start al Rally del Brenta, dove anche Davide Bianchi al fianco di Paolo Strabello ha ottenuto un ottimo quinto posto, in u’affollatissima classe Rally 4, con la Peugeot 208. In questo weekend Boni e Bianchi saranno al via con i rispettivi piloti e vetture al Rally 2 Valli (Vr), valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto, mentre per la seconda gara dell’Italiano autocross Unicef a Volta Mantovana saranno della partita domani Alessandro e Mauro Arnaldini, entrambi a bordo di Proto Tubolari motorizzati Suzuki categoria D2.