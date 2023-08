Aggressione fuori dalla piscina di San Giorgio: avanti con le indagini

San Giorgio Bigarello Proseguono da parte degli agenti della Questura gli accertamenti rispetto a quanto si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso nei pressi della piscina comunale di San Giorgio Bigarello. In quell’occasione infatti due cittadini stranieri erano stati aggrediti (e hanno riportato alcune lesioni non gravi) fuori dalla struttura natatoria per alcune avance un po’ troppo spinte nei confronti di una ragazzina minorenne – per la precisione, di 13 anni. Secondo gli aggressori la ragazzina avrebbe subito anche alcuni palpeggiamenti. Sul posto, a causa del parapiglia che si era scatenato, erano intervenuti una volante della questura, i carabinieri e la polizia locale. La questione, piuttosto delicata, è stata poi presa in mano dagli investigatori della Squadra Mobile: è così emerso che i palpeggiamenti non si sarebbero verificati; al contrario, sebbene con un po’ di insistenza, i due avrebbero tentato di attaccare bottone. Gli accertamenti della Questura in ogni caso proseguono.