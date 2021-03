San Giorgio, il Covid non ferma le iniziative culturali della biblioteca

SAN GIORGIO BIGARELLO – Nonostante le restrizioni imposte dal Covid, proseguono senza sosta le attività e le iniziative delle biblioteche comunali di San Giorgio Bigarello – quelle ospitate presso il centro culturale di Frida Kahlo a Mottella e nell’ex sede della Casa Cantoniera in località Gazzo – gestite dalla società in house Asep Srl.

Fino a quando la Regione Lombardia resterà in zona arancione l’accesso alle biblioteche sarà possibile solo su prenotazione ma, malgrado le limitazioni all’utilizzo degli spazi bibliotecari durante l’ultimo anno, la biblioteche di San Giorgio Bigarello hanno programmato le loro attività con l’obiettivo di diventare, il più possibile, delle organizzazioni vitali per l’apprendimento a disposizione del maggior numero di persone e sempre al servizio dell’intera comunità. In quest’ottica, tra le ultime proposte presentate c’è l’iniziativa “15 giorni con un libro”, reperibile sul sito delle Biblioteche in rete della Provincia di Mantova. In questo lungo periodo segnato dalla situazione emergenziale anche i libri possono esserci d’aiuto perché sono validi strumenti di evasione, di riflessione e di dialogo. La biblioteca propone, così, un libro ogni quindici giorni. Più nello specifico, un suggerimento per ciascuna categoria letteraria: saggistica adulti, narrativa adulti, narrativa giovani adulti, narrativa ragazzi, albi illustrati.

Allo stesso modo va avanti anche l’attività dei bibliotecari nella suddivisione degli scaffali della narrativa per generi letterari. Nelle ultime settimane, dopo la catalogazione e la sistemazione delle sezioni dei “romanzi gialli” e dei “romanzi sentimentali”, è stata aggiunta la sezione “romanzi storici”: una biblioteca sempre più a misura e a disposizione delle esigenze dei lettori. «L’isolamento sociale che tutti stiamo vivendo può essere superato anche con la lettura, valvola di sfogo e di riflessione, in un momento così difficile.

Portare a casa un libro – commenta non senza nascondere la propria soddisfazione il nuovo assessore alla cultura Daniela Sogliani – è un’azione semplice ma molto importante per il nostro equilibrio quotidiano. Come scrive Steven King “se stai male leggi un libro, se quando hai finito stai ancora male, leggine un altro». Vanno avanti, inoltre, anche gli incontri del Gruppo di Lettura Leggere Lib(e)ri sulla piattaforma Meet. Il prossimo appuntamento è previsto per il 31 marzo alle ore 21 e i partecipanti discuteranno del libro “La tentazione di essere felici” di Lorenzo Marone. Per partecipare basta inviare una e-mail a a biblio.sg@comune.sangiorgiobigarello.mn.it . (ma.vin)