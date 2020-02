Tiro a volo – Regionale invernale Compak: domina il San Fruttuoso

Mantova In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Lombardia legate all’emergenza Coronavirus, anche il tiro a volo domenica scorsa si è fermato. Per alcune specialità, come il Compak e la Fossa Olimpica, si doveva disputare l’ultima tappa, per cui le classifiche sono state “congelate” ed emessi a tavolino i responsi. Nel caso del Compak, si è deciso di stilare le classifiche in base alle prime 4 prove, tenendo conto delle migliori 3 disputate e facendo slittare la cerimonia di premiazione ufficiale al termine del Campionato regionale estivo. Ad aggiudicarsi il titolo regionale per società, decisamente quello più ambito, è stato il sodalizio mantovano del San Fruttuoso di Castel Goffredo, che ha preceduto i campioni uscenti del Compak Bergamo. I titoli individuali delle categorie Eccellenza, Prima, Seconda e Terza sono stati appannaggio rispettivamente di Massimo Bignotti (San Fruttuoso), Mirko Ongaro (Atavic Mesero), ex aequo Giulio Acquistapace (Compak Bergamo) e Stefano Camoni (San Fruttuoso), e di Michele Gheza (Tav Valle Duppo di Lodrino).

Per quanto concerne le qualifiche, a svettare più in alto di tutti tra i Senior è stato Graziano Facciolati (Tav Arlunese), mentre tra i Veterani e le Lady la vittoria, come da pronostico, è andata a Giovanni Zamboni (San Fruttuoso) ed a Ana Cecilia Petagine (Atavic Mesero). Vista l’impossibilità di effettuare spareggi, alcuni tiratori hanno chiuso in parità il campionato, come nel caso appunto dei Seconda categoria dove abbiamo due campioni regionali, ovvero Acquistapace e Camoni. Nel comparto delle qualifiche, parità tra le Lady con il terzo posto ex aequo per Veronica Bertoli e Cristina Motta e tra i Senior con il secondo posto ex aequo di Tiziano Passera e Achile Ballini.

Una kermesse, quella coordinata al meglio dal responsabile regionale del Compak, il giudice di gara nazionale Giancarlo Vitali, sempre particolarmente vibrante e partecipata, con un totale di 452 tiratori che hanno gareggiato nel corso delle 4 prove, che si sono disputate sulle pedane dei centri del Tav Fagnano, del Tav Arlunese, del San Fruttuoso e del Tav Bergamo, con una media di 113 presenze ad ogni gara.

Le classifiche

Società: 1) San Fruttuoso 1.212/1.350; 2) Compak Bergamo 1.207; 3) Valle Duppo 1.188; 4) Atavic Mesero 1.175; 5) Tav Arlunese 1.167; 6) Le Rondinelle Azzurre 1.188.

Eccellenza: 1) Massimo Bignotti 4 penalità; 2) Fabrizio Marelli 5 penalità; 3) Pasquale Gabbiadini 8 penalità.

Prima: 1) Mirko Ongaro 2 penalità; 2) Mauro Svanera 7 penalità; 3) Paolo Grasselli 10 penalità.

Seconda: 1) Giulio Acquistapace e Stefano Camoni (ex aequo) 4 penalità; 3) Emanuele Cardinetti.

Terza: 1) Michele Gheza 3 penalità; 2) Franco Deldossi 6 penalità; 3) Luca Lavagni 8 penalità.

Senior: 1) Damiano Facciolati 0 penalità; 2) Tiziano Passera e Achille Ballini (ex aequo) 6 penalità.

Veterani: 1) Giovanni Zamboni 2 penalità; 2) Roberto Rossi 5 penalità; 3) Gianmario Ferrari 10 penalità.

Lady: 1) Ana Cecilia Petagine 0 penalità; 2) Veronica Bertoli 30 penalità; 3) Cristina Motta e Alessandra Comina (ex aequo) 34 penalità.

Sett. Giovanile: 1) Matteo Plodari 0 penalità; 2) Federico Busi 53 penalità.