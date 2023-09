Tiro a segno – Ferdinando Boccalari vince due ori e un argento ai Campionati Italiani

Mantova Nello scorso weekend si sono svolte le finali dei Campionati Italiani di tiro a segno al poligono di Tolmezzo (Udine), riguardanti le armi lunghe di grosso calibro distanza 300 mt. Alla manifestazione tricolore l’unico mantovano partecipante è stato Ferdinando Boccalari, che ha vinto due medaglie d’oro, una nella specialità arma libera a terra con 590 punti, e l’altra nella specialità arma libera tre posizioni con 559 punti, mentre nel fucile standard è salito sul secondo gradino del podio. La gara più avvincente è stata quella dell’arma libera a terra, nella quale è riuscito a spuntarla sul diretto avversario per via delle mouche. Boccalari non è nuovo a questo tipo di imprese e sono oramai diversi anni che è sulla breccia. Per il tiratore mantovano la stagione non è ancora terminata, in quanto è stato ammesso alle finali dei Campionati Italiani distanze brevi, che si svolgeranno al poligono di Milano a fine mese nelle specialità Carabina aria compressa 10 mt, carabina a terra e 3 posizioni calibro 22 a fuoco.