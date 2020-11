Basket A2 f – San Giorgio col Carugate: obiettivo vittoria

SAN GIORGIO Dopo il rinvio forzato della gara di sabato scorso ad Udine con la Delser Crich (si recupera mercoledì 25, ore 19.30), causa qualche atleta di MantovAgricoltura positiva al Coronavirus, il quintetto di Massimo Borghi ospita stasera al Dlf il Carugate (ore 21, arbitri Servillo di Perugia e Di Pinto di Pesaro). Le milanesi di Stefano Fassina sono ancora ferme al palo nel girone Nord e reduci dallo stop contro Alpo per positività al virus. Con loro dovrebbe esserci anche la forte Micovic , già in passato nelle fila del team lombardo. Laura Pastore, trascinatrice con due bombe nei momenti cruciali contro Sarcedo, commenta l’ultima partita giocata e dà uno sguardo alla gara odierna: «Due sabati fa abbiamo giocato contro Sarcedo. Una gara molto attesa da parte nostra perché volevamo assolutamente vincere in casa. Sono contenta della mia prestazione e della fiducia che mi è stata data dalle compagne e dallo staff». Riguardo alla situazione Covid, che vede le sangiorgine tra le poche realtà sportive a poter continuare, seppur dopo aver vissuto uno stop giusto, prosegue: «Ormai ogni volta che andiamo in campo, sia per gli allenamenti sia per le partite, ci consideriamo privilegiate data la pandemia che stiamo vivendo. Ci troviamo in una situazione complicata e anche per noi giocare, con il numero di contagi sempre elevato, non è semplice. L’unico aspetto positivo è che tutte le volte che andiamo in palestra sappiamo che potrebbe essere la nostra ultima possibilità e quindi diamo il meglio di noi stesse. Carugate non ha mai vinto. Non dovremo far venire meno in partita la concentrazione: dovremo fare la nostra gara e il nostro gioco senza partire in alcun modo prevenute o pensando di avere il risultato in pugno. Quaranta minuti da giocare nel nostro miglior modo possibile. Concludo salutando i nostri super tifosi che nonostante non possano assistere alla sfida contro le milanesi, sapranno lo stesso darci un caloroso supporto anche col solo pensiero». La sfida tutta lombarda al Dlf si giocherà come sempre a porte chiuse: sarà disponibile la diretta YouTube sulla pagina della società.