Basket A2 femminile – MantovAgricoltura e il tabù PalaSgu. Il presidente Purrone: “Riproviamoci col Broni”

San Giorgio Dopo il doppio successo consecutivo in trasferta, contro Carugate e Ponzano, il MantovAgricoltura sperava di regalare una gioia anche ai tifosi di casa, ma si è dovuto invece arrendere a Udine al termine di un match dai due volti, anzi tre: inizio arrembante delle sangiorgine, trascinate da Orazzo (17-4), una lunga fase centrale da incubo (appena 9 punti segnati tra secondo e terzo quarto) e un finale generoso che non è però bastato a riacciuffare le friulane. Si volta pagina, dunque, e sabato prossimo il San Giorgio avrà un’altra occasione per spezzare il tabù PalaSguaitzer nel confronto con Broni, team pavese che ha militato anche nella massima serie: nell’ultima giornata è stato battuto in casa dall’Alperia Bolzano e in classifica ha 10 punti come le mantovane.

«Sabato contro Udine abbiamo disputato un buon primo quarto – rimarca il presidente Antonio Purrone – secondo e terzo non sono stati all’altezza. Le ragazze si sono bloccate di colpo in fase offensiva, hanno fatto tanta fatica a segnare punti e permesso così alle avversarie di tornare in partita. Poi si sono riprese nell’ultimo quarto, ma il risultato era ormai compromesso. Questa è andata, pazienza, cercheremo di riscattarci nella prossima sfida con Broni. Naturalmente bisogna ripartire dalla prestazione del primo quarto ed essere più costanti nell’arco della partita. Solo così potremo spuntarla contro un avversario temibile. Dovremo fare attenzione in particolare alla Giordano che contro di noi si esalta e gioca sempre alla grande. Mi aspetto dalle ragazze quaranta minuti giocati con grande intensità».