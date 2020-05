Basket A2 – Leggende Lnp: Ghersetti batte pure Joe Smith e vola agli ottavi

MANTOVA Prosegue la corsa del capitano della Pompea, Mario Ghersetti, al titolo di “Leggenda tra le Leggende”. Dopo aver trionfato nel contest degli Stings, Super Mario ha superato anche il primo turno della fase nazionale e si è così qualificato per gli ottavi di finale. Più di 1400 voti sui canali social Lnp hanno consentito a Ghersetti di aggiudicarsi la fida tiratissima contro Joe Smith (meno di 50 voti hanno diviso i due), “leggenda” di Biella. Hanno superato il turno anche Albano Chiarastella, della Fortitudo Agrigento, che ha raccolto quasi 1400 voti per superare Francesco Amoni (Ravenna); e Pino Corvo, di Scafati, che si è imposto su Luigi Sergio (Bergamo) con più di 2600 voti.

Da ieri si vota per le seguenti sfide: Gianluca Basile (Capo d’Orlando) contro Roberto Tava (Tortona); Niccolò Martinoni (Casale Monferrato) contro Roberto Dalla Vecchia (Verona); Charlie Foiera (Ferrara) contro Valerio Amoroso (Montegranaro); Rod Griffin (Forlì) contro Andrea Pecchia (Treviglio). Mentre oggi scattano le ultime quattro sfide del primo turno della fase nazionale: alle 12 Vincenzo Esposito (Imola) contro Giorgio Piunti (Milano); alle 14 Lynn Greer (Napoli) contro Remo Maggetti (Roseto); alle 16 Alessandro Muzio (Orzinuovi) contro Willy Sojourner (Rieti); alle 18 Mario Del Vicario (San Severo) contro Francesco Mannella (Trapani).

Al termine del primo turno avremo 11 Leggende promosse agli ottavi di finale. Cui saranno aggiunte, con un ripescaggio, le 5 migliori perdenti, tenendo in considerazione tutti i valori numerici a disposizione dagli esiti delle varie sfide. Seguiranno quarti di finale, semifinale e la Finale. Il 26 maggio conosceremo il voto della “Leggenda tra le Leggende”. Nel primo turno ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Attenzione, perchè dall’inizio della fase nazionale si vota solo sui canali ufficiali Lnp: la pagina Facebook e il profilo Instagram.