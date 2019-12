Calcio Promozione – Salvetti: “Sporting, alziamo l’asticella”

Goito Lo Sporting Club ha terminato il girone di andata del campionato di Promozione al terzo posto con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi (4 le sconfitte), 27 i gol fatti, 17 quelli subiti.

Ne parliamo con il vicepresidente Federico Salvetti: «Il bilancio al termine del girone di andata – dice il dirigente goitese – è senz’altro positivo, in linea con le aspettative della società formulate all’inizio del campionato. Lo dicono anche i numeri: nello scorso campionato avevamo concluso l’andata con 29 punti, quest’anno con 27. Nonostante, devo dire, il girone di quest’anno a mio parere sia più impegnativo, per due ragioni: per il fatto che c’è una cosiddetta “quota” in meno e perché ho notato un aumento generale del tasso tecnico, anche tra le squadre che occupano i posti meno nobili della classifica».

«L’auspicio – conclude il dirigente goitese – è di non incorrere nella lunga serie di infortuni che ha colpito la squadra nella seconda parte del campionato della passata stagione. Infortuni che ci hanno portato a ridosso dei play out. C’è anche un’altra incognita, rappresentata dai movimenti di giocatori in entrata di molte delle società che compongono il girone. Noi siamo rimasti quelli che eravamo, ma altre squadre, soprattutto quelle in prossimità della nostra classifica, si sono rinforzate».

«Come capita spesso – conclude Salvetti – il girone di ritorno potrebbe essere più impegnativo dell’andata, per cui fare previsioni diventa difficile. La politica della società è quella di alzare ogni anno l’asticella, ne consegue che pensare ai play off non dovrebbe essere un azzardo. Anche perché, al termine del girone di andata, mi sento di dire che nessuna squadra, anche quando abbiamo perso, ci ha davvero surclassati. Per dire che con tutte, anche le migliori, abbiamo giocato alla pari se non meglio. Colgo l’occasione per formulare ai nostri sostenitori i migliori auguri».

La società ha previsto una sola amichevole: il 4 gennaio, a Cerlongo, ospite il Castiglione di Eccellenza.