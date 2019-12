Calcio dilettanti – I recuperi dalla Prima alla Terza Categoria

Mantova Sono otto le squadre mantovane impegnate oggi nei rispettivi campionati, nove con la Villimpentese che gioca in Coppa, come diciamo meglio qui a fianco. Vediamo.

Ultima giornata di andata del torneo emiliano di Prima Categoria con il Viadana che ospita al Comunale la Castelnovese, avanti quattro punti. I canarini, reduci dal netto successo esterno sulla Calestanese, puntano ad un’altra vittoria per chiudere l’anno in una zona più tranquilla di classifica. «I tre punti – afferma mister Nebbioli – ci consentirebbero di lavorare con maggiore serenità durante la sosta. Veniamo da un bel successo, i ragazzi ora sono più motivati e convinti». Assente lo squalificato Maioli.

In Seconda Categoria si recuperano due partite nel girone mantovano. A Dosolo c’è Futura-Poggese, con i rivieraschi che precedono di nove punti i biancazzurri, al momento ultimi. Rapid United e Dinamo Gonzaga scendono in campo a Rivarolo per completare la sfida sospesa sette giorni fa per l’oscurità, al 9’ del secondo tempo, sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, i quali, dovessero intascare i tre punti, chiuderebbero l’andata in settima posizione a quota 23.

Due gare anche nel girone bresciano: la Medolese gioca in trasferta a Robecco d’Oglio e punta al successo per agganciare la Ceresarese in sesta posizione, a quota 23. Domani c’è San Paolo-Verolavecchia.

Ultimi recuperi anche nel girone cremonese di Terza Categoria: la Rapid Junior gioca a Gussola, la Don Bosco a Piadena contro la Martelli.

Nella Promozione femminile, la partita del Mantova sul campo dell’Almè è stata spostata al 19 gennaio, sette giorni prima dell’inizio del ritorno.