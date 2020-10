Basket A2 maschile – Supercoppa, alla Gp Arena c’è Staff Mantova-Udine

MANTOVA Dopo un’attesa tanti, troppi mesi, la rinnovata Staff Mantova scende in campo oggi (domenica 11 ottobre) alle 18 sul parquet della Grana Padano Arena nella prima giornata del girone Rosso di Supercoppa Lnp (arbitri: Boscolo, Catani, Del Greco). In palio iniziano a esserci due punti e si comincia timidamente a parlare di classifica e di trofei da conquistare, ma la strada che porta all’inizio del campionato è ancora piuttosto lunga. Prima uscita in canotta Stings per Riccardo Cortese, Davide Bonacini, Christian James e David Weaver. Ma non solo: anche coach Emanuele Di Paolantonio (“DiPa” ormai per tutto l’ambiente biancorosso) è pronto a guidare per la prima volta in una partita ufficiale il gruppo guidato dal confermato capitan Ghersetti. «Siamo molto contenti di giocare finalmente una partita ufficiale, i ragazzi sono molto desiderosi di tornare sul parquet – afferma il coach – a livello di preparazione siamo ovviamente ancora molto indietro rispetto a una forma ottimale, ma solo perché l’obiettivo è esserlo per la prima giornata di campionato prevista per il 15 novembre. Ci sono i due punti in palio e ci teniamo a fare bene, però sarà una partita che, dal nostro punto di vista, sarà un processo e una tappa di avvicinamento al 15 novembre. La potrei definire una “amichevole ufficiale». Mantova al completo, per Udine assente capitan Antonutti che lamenta un sovraccarico dei muscoli adduttori di entrambe le gambe. Questa mattina la biglietteria della Grana Padano Arena è aperta dalle 10 alle 12. Saranno in vendita circa 500 biglietti, disponibili fino ad esaurimento e non sarà possibile acquistarli nel pomeriggio causa chiusura della biglietteria. La società chiede a chi si recherà ad acquistare i biglietti di non creare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina anche se all’aperto. In prossimità dell’inizio della partita, al momento dell’ingresso nella Grana Padano Arena, ogni possessore del biglietto dovrà consegnare l’autocertificazione Covid-19 già compilata per evitare assembramenti (l’autocertificazione è scaricabile dalla pagina Facebook della società o dal sito ufficiale degli Stings).