Calcio Eccellenza – Il Castiglione galoppa in vista della Samp

CASTIGLIONE E’ già al lavoro il Castiglione, in vista dell’atteso confronto amichevole, con la Sampdoria a Ponte di Legno. In campo ieri sui terreni del Lusetti 14 giovanissimi atleti, con un big come Enrico Mangili a far da chioccia, alle prese con allunghi, scambi ravvicinati, cross dal corner, schemi e tutto il repertorio per preparare al meglio il match del prossimo 22 luglio al cospetto delle stelle blucerchiate. Mister Gianluca Manini ha osservato con attenzione, come sua consuetudine, in particolare i giovani che andrà ad inserire in prima squadra. Curiosità: alla partita parteciperanno dei “prestiti”, visto che la rosa rossoblù non è ancora completa. Tra loro potrebbero esserci elementi della stagione appena trascorsa: forse anche Russo e Salomoni, che si sa già non faranno parte della rosa aloisiana 2021/2022. Staremo a vedere.

Non si ferma nemmeno il lavoro della squadra mercato di mister Manini (formata da Capelli, Avogadro e Gallina), ma i tempi non sono ancora maturi per l’arrivo di ulteriori rinforzi. Il tempo, in ogni caso, c’è, visto che la preparazione vera e propria comincerà l’8 agosto. Per quella data, sicuramente, l’organico dei mastini sarà definito, dopo le numerose partenze di questa finestra di mercato.