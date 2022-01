Basket serie A m – Staff pronta per la sfida a Orzinuovi. Thompson: “Daremo il massimo”

MANTOVA Dopo una settimana sicuramente più serena delle precedenti, e con il tanto atteso rientro di Lorenzo Maspero (che dovrebbe lasciare Saladini libero di andare), la Staff vive la vigilia di una delicatissima sfida in casa di Orzinuovi. Delicatissima perché i padroni di casa sono fanalino di coda e quindi i biancorossi hanno l’obbligo di vincere, e in seconda battuta perché un eventuale passo falso aprirebbe la strada a una settimana che si concluderà con il match contro la corazzata Cantù, e quindi il rischio di doppio ko consecutivo è dietro l’angolo. Per avere la meglio su Orzinuovi bisognerà contare anche su una buona prestazione dell’americano Hollis Thompson, che fa una panoramica a 360° della situazione: «La vittoria contro Trapani è stata importante ma resta ancora tanto lavoro da fare per tornare al top – afferma – in realtà non è stata una bella partita, anzi. È stato però un altro passo importante per capire sempre di più le idee del nuovo coach. Personalmente posso ancora crescere molto, ho avuto il Covid e non so quando potrò tornare al 100%. Ho perso quasi 7kg ma sto continuando a lavorare duramente e continuo a impegnarmi. Valli è un ottimo allenatore, mi sto trovando bene con lui ed è un grande esperto di basket. Contro Orzinuovi non so esattamente cosa aspettarmi, ma naturalmente cercherò di scendere in campo dando il 100% come sempre». I bresciani sono motivatissimi, come lascia trapelare il lungo Patrick Baldassarre: «Arrivati a questo punto non è il momento di piangersi addosso – sottolinea – il passato è passato. Speriamo domenica di dar vita a un nuovo campionato con una bella vittoria casalinga. Ci stiamo allenando bene e dobbiamo essere convinti e determinati nel voler ottenere questi due punti. Sono certo che tutto l’ambiente, a partire dai giocatori e fino ai tifosi, remerà nella stessa direzione per arrivare al successo. In queste partite l’aspetto tattico è relativo e conta maggiormente la dose di carattere, cercando di dare sempre il massimo». Stasera alle ore 20.30 l’anticipo della quarta di ritorno Urania Milano-Ucc Assigeco Piacenza.

Leonardo Piva