Calcio Promozione – Rasini: “UnionMarmi, è la strada giusta”

MARMIROLO Grande prova di forza per il Marmirolo, che torna a casa dalla trasferta di Lodrino con tre punti pesanti in saccoccia. Un netto 2-0 che rilancia le ambizioni dei neroverdi in Promozione. «È stata una gara combattuta – afferma bomber Andrea Rasini, autore della rete del vantaggio – . Siamo stato bravi a portarcela a nostro favore sin da fischio d’inizio. Loro hanno giocato bene e sono sono un’ottima squadra, dotata di elementi forti. Dal canto nostro però, li abbiamo contenuti per tutta la gara, difendendo il risultato come una vera squadra». Andrea, grazie al quarto centro stagionale, è diventato il capocannoniere della squadra: «Appena vista la porta, ho calciato forte sul primo palo, senza pensarci due volte. Era un mese e mezzo che non segnavo (l’ultima rete risaliva al 2-1 siglato dal centravanti nella sconfitta con l’Asola, il 27 ottobre ndr). Sono contento di aver contribuito alla vittoria di squadra. L’importante è portare a casa i tre punti. Se segno bene, ma sono più felice se vinciamo perché prima c’è il bene della squadra, poi viene il singolo. Detto questo, essere tornato a segnare, mi ha liberato dai “demoni” che avevo dentro di me nelle scorse giornate. L’ho cercato senza fortuna, così mi sono detto che avrei dovuto iniziare ad essere più incisivo davanti alla porta». Al momento il Rullo è nono con 16 punti, gli stessi del San Lazzaro: «Ad inizio campionato, non mi sarei mai aspettato tante difficoltà. La squadra è dotata di elementi forti e bravi. La cosa che più mi ha sbalordito è stata l’unione che si è venuta a creare col passare del tempo. Nelle prime giornate di campionato non eravamo una vera squadra come adesso. All’interno dello spogliatoio non è cambiato nulla, il gruppo è sempre sereno e tranquillo. Abbiamo migliorato sia l’attenzione che la cattiveria, quando scendiamo in campo. Mister Righetti? Mi dice sempre di attaccare l’area e di andare in profondità perché secondo lui posso essere ancora più pericoloso». Il derby casalingo di domenica con la Governolese, segna la fine del girone d’andata. «Sono un’ottima squadra, reduce da un periodo buio. Noi affronteremo questa sfida come tutte le altre. Anche se sono in una posizione sfavorevole, non dovremmo abbassare la guardia». L’attaccante, squalificato, però non ci sarà. «A Marmirolo – conclude Rasini mi – mi trovo molto bene. Ho conosciuto ragazzi straordinari, ma in primis brave persone sia dentro che fuori. Quest’anno il livello della Promozione si è alzato molto. Se commetti anche un minimo errore, lo paghi a caro prezzo».