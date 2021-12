Basket serie A2 f – MantovAgricoltura cede in casa al Ponzano

Borgochiesanuova Il MantovAgricoltura non riesce a chiudere il 2021 con una vittoria pesante. Per soli 3 punti cede al Ponzano ed è scavalcata in classifica proprio dalle venete.

Si prospetta un match equilibrato al PalaSguaitzer, tra due squadre a quota 10, con le locali che vogliono regalare l’ultima vittoria dell’anno ai tifosi biancorossi. E in effetti San Giorgio e Ponzano lottano, ribattono colpo su colpo, con sorpassi e controsorpassi. Il Ponzano chiude in vantaggio per 12-16 il primo parziale. Piccolo allungo nel secondo per le venete (12-18), ma San Giorgio recupera con le triple di Bottazzi e Marchi per il 20 pari. Gobbo e Van Der Keijl rilanciano l’azione delle ospiti, che riescono a fare breccia nella difesa delle avversarie e prendono un altro importante vantaggio, andando a chiudere 22-28.

Al rientro dagli spogliatoi, è sempre il Ponzano ad avere in mano le redini della partita, arrivando anche a un massimo vantaggio di +10. Una scatenata Llorente da 6 punti, più i canestri di Togliani, danno la sveglia al MantovAgricoltura che arriva prepotente a -1, poi Ruffo regala il meritato 37 pari. Giordano e Brunelli però ricacciano subito indietro le biancorosse e sul 39-45 si va al quarto quarto. C’è tutto il tempo per recuperare e infatti il MantovAgricoltura, come sempre, disputa un eccellente ultimo parziale, anche se forse è troppo tardi. Recupera sino a- 3, però non trova la zampata vincente e Ponzano espugna il PalaSguaitzer, sfruttando nel finale i tiri liberi di Carraro e Bianchi. Accorcia dalla lunetta Monica per il definitivo 62-65.