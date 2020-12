Calcio Eccellenza – Castiglione e Governolese, ripartono gli allenamenti

MANTOVA Con l’entrata in zona gialla, alcune società mantovane hanno pensato a riprendere l’attività. Lo ha fatto il Castiglione, che stavolta ha dato seguito ai propositi già manifestati quando la Lombardia era entrata in zona arancione: ieri la giornata è stata climaticamente favorevole, e si è potuto riprendere l’attività con diverse squadre del settore giovanile, sul terreno del sintetico, nuovo di zecca. Previste anche alcune sedute (con il massimo rispetto delle regole di distanziamento) della prima squadra in orari serali durante la settimana. La zona gialla ha consentito anche di poter riaprire il bar del Lusetti, nel rispetto dei protocolli vigenti.

«Da stamattina abbiamo iniziato gli allenamenti dei baby, dopo un confronto con mister, dirigenti e genitori. Sul sintetico si sono alternati 55 ragazzi del 2008 e 2009. Facciamo allenamenti soltanto col chiaro – spiega il vicepresidente aloisiano Giancarlo Perani -, concentrati nel weekend, il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Soltanto la prima squadra farà allenamenti individuali, ovviamente con distanziamento, alla sera senza il mister. Questo sino all’Epifania. Durante le feste, con i ragazzi a casa da scuola, vedremo se sarà possibile organizzare un allenamento in più, in modo da tenere allenati i ragazzi che avevano una voglia matta di ricominciare».

Si è ritrovata ieri anche la Governolese, presso il locale campo parrocchiale. I ragazzi hanno avuto modo di rivedere il tecnico Bozzini, per un confronto sulle possibilità future e una breve sgambata. «Un modo per farsi gli auguri di Natale, non certo un vero allenamento – ha detto il vicepresidente Fabio Bronzatti – anche perché le restrizioni attuali non permettono nemmeno l’uso degli spogliatoi. I giovani? Vale lo stesso discorso, aspettiamo novità governative sulla ripartenza. Ora non ci sono le condizioni per ripartire in gruppo».