Basket serie A2 f – MantovAgricoltura per il riscatto a Ponzano Veneto

SAN GIORGIO Seconda trasferta nel girone Nord per il MantovAgricoltura. La squadra di Max Borghi è impegnata al PalaCicogna di Ponzano Veneto (ore 19, arbitri Ricci di Pedaso e Marconi di Ancona), contro le trevigiane di Zanco, ancora ferme al palo. Le virgiliane hanno esordito imponendosi a Castelnuovo Scrivia, ma al debutto interno al Dlf sotto hanno perso con Crema, dopo aver tenuto testa per tre quarti di gara. Proprio a Ponzano, la scorsa stagione MantovAgricoltura aveva giocato l’ultima partita prima dello stop ai campionati, perdendo 79-71. Le trevigiane hanno affrontato Moncalieri e Udine finora e contro le virgiliane cercano il successo. La guardia Ilaria Bernardoni afferma: «Il ritorno in campo dopo il lungo stop è stato emozionante. Solitamente fatico a stare senza basket già durante il periodo estivo e in questo caso l’astinenza è stata dura. Stiamo lavorando tanto quest’anno e tanto è il sacrificio e l’impegno richiesto. Speriamo piano piano di arrivare ad un livello tecnico e atletico sempre più alto che ci permetta di fare bene. Purtroppo il momento storico, essere nel bel mezzo di una pandemia, non mi permette di avere troppe aspettative: cerco di giocare ogni partita come se fosse l’ultima. La mia speranza principale è poter arrivare a fine campionato senza intoppi. Contro Crema sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sono una squadra molto unita, costruita per stare ai vertici del campionato. Non dovevamo sentirci svantaggiate ma dovevamo provare a limitare e contenere il loro gioco: siamo rimaste in partita per tre quarti, e nell’ultima frazione sono mancate lucidità e fermezza. Ce la giochiamo con Ponzano». I posti a disposizione al PalaCicogna sono 120 e qualora qualcuno desiderasse andare, sarà necessario inviare una mail a info@ponzanobasket.com. La società di Ponzano trasmetterà in diretta Facebook il match: il link per seguire la diretta verrà condiviso sui profili social poco prima dell’avvio.