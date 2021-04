Basket serie A2 f – MantovAgricoltura per il riscatto al Dlf con l’Albino (ore 19)

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura torna finalmente a giocare al Dlf (ore 19, abitri Sironi di Sesto San Giovanni e Fusari di San Martino Siccomario). Le atlete di Massimo Borghi ospitano l’Edelweiss Albino di Monica Stazzonelli che nella gara di andata ebbe la meglio a Torre Boldone. L’ultima gara casalinga disputata risale al 27 febbraio quando piegarono la seconda squadra del San Martino di Lupari. MantovAgricoltura è reduce dalla rocambolesca battuta d’arresto a Milano contro Sanga, uno smacco che le virgiliane vogliono cancellare superando le orobiche per farsi il regalo di Pasqua. Nel ritorno Albino ha vinto solo contro Vicenza e Ponzano Veneto nell’ultima partita disputata, mentre hanno perso contro Sanga, Moncalieri, Crema, Alpo, Bolzano e Castelnuovo Scrivia.

In casa biancorossa l’obiettivo principale è il riscatto, sia per come si è conclusa l’ultima gara sia in ottica di girone di ritorno, nel quale non tutte le gare disputate si sono concluse come le virgiliane desideravano. «A Milano col Sanga abbiamo giocato bene per i primi venticinque minuti, imponendo il nostro gioco e portandoci avanti anche di sedici punti – afferma la playmaker Alice Marchi – Siamo poi calate tanto in attacco quanto in difesa e, allo stesso tempo, Sanga ha aumentato la fisicità mettendoci alle strette. Da sconfitte di questo tipo sicuramente impariamo qualcosa e la cosa più importante da tenere a mente e mettere in pratica in futuro è riuscire a rimanere concentrate fino all’ultimissimo momento. Senza dubbio vogliamo il riscatto non solo dallo smacco contro Sanga, ma anche dalla partita d’andata a Torre Boldone dove abbiamo giocato male. Dovremo essere più unite e coese e giocare di squadra. Il lavoro delle singole atlete deve essere finalizzato al collettivo. Il nostro focus deve essere principalmente difensivo e da lì dovremo costruire il resto. In attacco dovremo dare il cento per cento senza tirarci indietro».

La gara sarà trasmessa sul canale YouTube di MantovAgricoltura a partire da pochi minuti prima dell’avvio della stessa (ore 19).