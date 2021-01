Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, che colpo: battuta Vicenza (63-59)

MANTOVA Il nuovo anno inizia alla grande per il Mantovagricoltura, che al PalaDlf mette sotto, al termine di una gara ricca di colpi di scena, il Vicenza vicecapolista nel girone Nord dell’A2.

Nel primo quarto il quintetto di Massimo Borghi gioca senza senza paura. Llorente, Gatti e Bernardoni vanno a segno e il parziale si chiude con le virgiliane avanti 14-9. Llorente e compagne sono apparse fin dai primi secondi motivate e in ottima serata, come del resto auspicava capitan Antonelli alla vigilia. Ma nel secondo arriva la reazione delle beriche di Rebellato. MantovAgricoltura cerca di resistere, ma a 7’49” Vella porta in vantaggio le venete. Ci pensano prima Llorente e poi Monica ad operare il controsorpasso, le ospite mostravano gli artigli, ma le ospiti non demordono e si portano sul 25-20. È una battaglia senza esclusione di colpi, con continui ribaltamenti di fronte fino al 32-32 che chiude il primo tempo.

Le virgiliane allungano ad inizio terzo quarto, raggiunte sul 38-38 da Tibè e superate da due punti di Vella. Monica non ci sta e riporta avanti il MantovAgricoltura, che con Gatti va sul 46-42. Gobbo permette a Vicenza di impattare, ma Petronio chiude per il 48-46. E arriviamo all’ultimo quarto, nel quale le padrone di casa allungano sino al 61-54. Vicenza si rifà sotto con Villaruel e Gobbo, ma è Marchi con due liberi a chiudere il conto.