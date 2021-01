Calcio Serie C – Il Covid bussa ancora in casa Mantova: positivo il vicepresidente Pecchini

MANTOVA Il Covid colpisce ancora il Mantova. Nelle grinfie dell’infido coronavirus stavolta è finito il vicepresidente Gianluca Pecchini. Il dirigente “è risultato positivo in seguito all’ultimo tampone naso-faringeo molecolare effettuato”. Questo si legge in una nota della società, che prosegue: “Il vicepresidente del Mantova, attualmente asintomatico, sta bene, è già in isolamento presso la propria abitazione e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Numerosi i messaggi di sostegno e vicinanza giunti a Pecchini, sia dal Mantova che dal giro della Nazionale Cantanti, di cui è storico direttore generale. Lo stesso Maurizio Setti ha voluto augurargli pubblicamente una pronta guarigione, sottolineandone «il contributo fondamentale nel Mantova, sia a livello professionale che di spirito». Anche la Voce rivolge al vicepresidente biancorosso i migliori auguri.

Pecchini è il quinto componente del Mantova ad aver contratto il Covid. Il primo, lo scorso marzo, fu il medico sociale Enrico Ballardini. Poi, in novembre, toccò a Maurizio Setti. Nel novero dei contagiati anche due giocatori: un giovane della prima squadra (peraltro mai sceso in campo) e, appena un mese fa, Davide Bianchi. Quest’ultimo ha dovuto saltare le ultime tre gare di campionato, ma ora si è perfettamente ristabilito e sarà a disposizione per la trasferta i domenica 10 a Pesaro.