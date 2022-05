Tennis tavolo – Italiani giovanili: un oro e due bronzi per la pattuglia Brunetti

TERNI Agli Italiani Giovanili di Terni la Brunetti ieri ha conquistato un oro e due bronzi. Nel misto U13, vinto dai n. 2 Danilo Faso (Top Spin Messina) e Federica Interlandi (Siracusa), terzo posto per i castellani Gabriele Mutti e Azzurra Marinelli (foto a sx), battuti in semifinale da Famà e Galli per 3-1 (4-11,11-6, 11-8, 11-6). Nel doppio femminile Marinelli e Alice Galli del Vallecamonica (foto a dx) hanno confermato il pronostico e si sono laureate campionesse italiane. Nel maschile, altro bronzo Gabriele Mutti e Nicholas Famà (Silver Lining) dopo aver perso 3-2 in semifinale da Puleo e Nino (Milano).