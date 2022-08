Basket Serie A2 femminile – Purrone scommette su San Giorgio: “Puntiamo ai play off”

SAN GIORGIO Idee chiare e progetti sul tavolo. Stefano Purrone, confermatissimo alla guida del MantovAgricoltura, non vede l’ora di cominciare la nuova avventura nel campionato di A2. Con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella dopo una stagione nella quale le ragazze del San Giorgio hanno centrato i play off per la prima volta nella storia del club. Come si ricorderà, non sono andate oltre il primo turno della post season, sconfitte dal Crema che ha poi conquistato con pieno merito la promozione nella massima serie.

«Possiamo dire subito che la società ha allestito un organico di tutto rispetto – afferma Purrone – un buon mix tra giocatrici giovani ed esperte. Sono nove le atlete nel roster, alle quali aggiungeremo le nostre ragazze, a dimostrazione che teniamo parecchio a valorizzare le atlete del territorio. In tal senso, tengo a sottolineare che sono state confermate tre atlete virgiliane, Bernardoni, Bottazzi e Togliani, che sono già delle colonne della squadra. Gli obiettivi? Raggiungere di nuovo i play off sarebbe fantastico, ma ricordiamo che andiamo ad affrontare questa nuova avventura in A2 senza tre veterane come Monica, Pizzolato e Ruffo. Ho comunque molta fiducia in queste ragazze, sia quelle confermate che le nuove, garantiscono piena affidabilità. E’ molto importante costruire da subito un gruppo unito. poi sarà il campo, come sempre, a dire se avremo lavorato bene».

Il raduno per l’inizio della preparazione è fissato per il 22 agosto; risulta al momento un’amichevole in programma il 24 settembre, in casa, contro il Vigarano Mainarda dell’ex coach Massimo Borghi.