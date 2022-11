Basket Serie A2 femminile – San Giorgio travolto in casa dal Castelnuovo (42-65)

MANTOVA Ci si aspettava una conferma dal San Giorgio nel match di cartello, in casa, contro il Castelnuovo Scrivia, è arrivata invece una sconfitta senza appello (42-65) che ridimensiona le ambizioni della squadra mantovana.

Parte bene il MantovAgricoltura, con Dell’Olio sugli scudi: suo il primo canestro e la tripla del 7-2. Il Castelnuovo ricuce subito lo strappo e mette la testa avanti con la bomba di Smorto (9-11). Llorente segna sulla sirena e tiene il San Giorgio ad un possesso di svantaggio: 12-15. E’ ancora la squadra di casa a iniziare meglio il secondo quarto: tripla di Bottazzi e 2/2 dalla lunetta di Orazzo per il 17-15: mancano 7’13 all’intervallo e il San Giorgio non segnerà più. Il Castelnuovo piazza così un parziale di 13-0 e a metà partita il vantaggio delle piemontesi è in doppia cifra sul 17-28.

Il trend purtroppo non cambia nel terzo quarto, col MantovAgricoltura che va a sbattere contro la micidiale difesa ospite. In otto minuti segnano solo Dell’Olio (19-30) e Bevolo (21-38) e l’Autosped doppia le virgiliane con il libero di Smorto (21-42). Bottazzi firma due canestri di fila, ma il Castelnuovo buca la retina da tutte le posizioni e si va così all’ultimo quarto su un tremendo 25-51 e la partita di fatto è chiusa. I dieci minuti finali servono solo per aggiornare le statistiche, il parziale vinto 17-14 è una magra consolazione: finisce 42-65, una severa lezione.